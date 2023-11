Napoli, discoteca pericolosa in uno scantinato al centro storico: chiusa dopo un esposto dei residenti Dopo un esposto del “Comitato Vivibilità Cittadina”, la Polizia di Stato ha provveduto a sequestrare il locale, sorto nello scantinato di un palazzo.

A cura di Valerio Papadia

Una discoteca sorta in uno scantinato di un palazzo ottocentesco, in pieno centro storico a Napoli. Un ambiente non adatto ad ospitare tante persone, per questioni legate soprattutto alla sicurezza delle stesse, e che infatti è stato chiuso dalla Polizia di Stato: la decisione delle forze dell'ordine è arrivata dopo un esposto del "Comitato Vivibilità Cittadina", organizzazione che si occupa proprio di salvaguardare il decoro e la sicurezza nel centro storico di Napoli.

E infatti, a rendere nota la chiusura della discoteca ricavata nello scantinato è proprio il presidente dell'associazione, Gennaro Esposito, che in una nota scrive:

Qualche giorno fa chiedevamo se era possibile autorizzare una discoteca in uno scantinato di un fabbricato dell’800 in pieno centro storico di Napoli. Ebbene la risposta è NO! Ringraziamo la Polizia di Stato che è intervenuta in modo efficace. È bene ricordare che i piani sotterranei possono essere solo volumi a servizio, quindi, bagni o spogliatoi. Inoltre ricordiamo che nei sottoscala dei palazzi in tufo c’è il RADON un gas cancerogeno!!! W la legalità è la Tutela dei Diritti umani degli Abitanti!