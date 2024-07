video suggerito

Borgo Marinari, multe al locale che occupa troppo spazio in strada e al ristorante rumoroso Controlli della Polizia Municipale al Borgo Marinari, sul Lungomare di Napoli: sanzionate due attività. Controlli e multe anche al centro storico e a Fuorigrotta.

A cura di Valerio Papadia

Tanti i controlli messi in campo dalla Polizia Municipale di Napoli negli ultimi giorni. In particolare, gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia hanno svolto numerosi controlli al Borgo Marinari, area a forte vocazione turistica che sorge all'ombra di Castel dell'Ovo, sul Lungomare di Napoli. Qui, i caschi bianchi hanno riscontrato diverse irregolarità: un'attività è stata chiusa, mentre altre due sono state sanzionate; si tratta, nella fattispecie, di un locale multato per occupazione di suolo pubblico di 71,50 metri quadri, mentre un altro locale è stato multato per violazioni relative al nulla osta acustico.

I controlli della Polizia Municipale hanno riguardato anche attività commerciali poste nel centro storico di Napoli, elevando nel complesso multe per 11mila euro. In particolare, le sanzioni hanno riguardato la vendita di alcolici senza essere in possesso di apposita “licenza” rilasciata dall’Ufficio delle dogane, la somministrazione di alcool oltre l'orario consentito e la mancanza di autorizzazione per l'impatto acustico, ma anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Infine, i controlli sono andati in scena anche a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: qui, gli agenti hanno verificato il rispetto del Codice della strada. Un cittadino è stato denunciato poiché sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo.