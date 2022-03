Napoli, devastata sede Filcams Cgil a piazza Garibaldi: ieri aveva ospitato Libera contro le mafie Porte e mobili rotti, divelta una grata. La Cgil convoca un presidio a piazza Garibaldi alle 12,30: “Non hanno preso nulla. È un atto vandalico”

Devastata la sede della Filcams Cgil di Napoli in piazza Garibaldi che negli scorsi giorni aveva ospitato i vertici di Libera per l'organizzazione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si è tenuta ieri, con decine di migliaia di persone arrivate per la manifestazione a Napoli, scelta come piazza principale per l'evento in Italia. Ignoti sono penetrati questa notte nella sede che si trova nella piazza vicino alla Stazione Centrale, spaccando una grata esterna, distruggendo mobili e suppellettili. Un atto vandalico in pieno stile. A denunciarlo la Cgil di Napoli che ha convocato un presidio alle 12,30, oggi, in piazza Garibaldi.

La Cgil: "Atto vandalico"

"Atto vandalico nella sede della Filcams Cgil in piazza Garibaldi – denuncia la Cgil – I responsabili del sindacato hanno trovato questa mattina porte e mobili rotti ed una grata divelta. Nessun oggetto è stato portato via. Nei giorni scorsi la sede ha ospitato i vertici di Libera per l'organizzazione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alle ore 12,30 ci sarà un presidio organizzato dalla Cgil Napoli e Campania".

Sulla vicenda è intervenuta Luana Di Tuoro, segretaria generale Filcams Cgil Napoli e Campania: "Questa notte abbiamo avuto una visita inaspettata e indesiderata. La nostra sede è stata completamente vandalizzata e danneggiata. Questo fa male al cuore e a tutti i compagni che lavorano qui, ma non ci spaventiamo e non ci arrendiamo. Ci riprenderemo e torneremo più forti di prima".

