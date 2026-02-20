Napoli, decine di colpi di pistola contro cartello stradale in Salita Scudillo

I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata in Salita Scudillo, ai confini del rione Sanità, su segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Su un cartello stradale sono stati repertati 21 fori.

Il cartello crivellato di proiettili in Salita Scudillo

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, in Salita Scudillo, a seguito di una segnalazione di colpi d'arma da fuoco, hanno trovato il cartello segnaletico crivellato: 21 fori di proiettile. Quello che resta di un tiro al bersaglio, forse una intimidazione, forse "soltanto" qualcuno che ha voluto testare una pistola. Il punto è all'altezza del civico 41, nel tratto in cui c'è l'interruzione stradale. E, come avvisa proprio quel cartello, l'area è (o, sarebbe) videosorvegliata.

L'intervento dei militari dell'Arma nella serata di ieri, 19 febbraio, intorno alle 22.30. Nei paraggi, nessuno. Secondo le ricostruzioni, chi ha sparato si sarebbe poi subito dopo allontanato; e la via di fuga può essere soltanto verso il rione Sanità: l'altra direzione, quella che porta verso i Colli Aminei, è chiusa da decenni per le pessime condizioni della storica strada e la recinzione in quel tratto, compreso cartello, esiste almeno dal 2016.

Gli spari potrebbero inquadrarsi nelle recente frizioni registrate nel rione Sanità, dove, soltanto pochi giorni fa, c'è stata una stesa, con l'esplosione di diversi colpi di pistola lungo via Fontanelle, storicamente sotto l'influenza del clan Vastarella. Ma la verità dietro l'episodio potrebbe essere anche diversa: la strada, isolata specialmente di notte, potrebbe essere stata scelta per provare un'arma, e il cartello usato come bersaglio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella; da accertare, infine, se alcuni dei 21 fori siano precedenti o se siano tutti relativi agli spari di ieri sera.