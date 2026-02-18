Stesa alla Sanità, colpi di pistola nella notte in via Fontanelle

Immagine di repertorio

Gli scooter che sfrecciano tra i palazzi, i colpi di pistola che rimbombano nelle case: si è svegliato di soprassalto il rione Sanità, teatro di una nuova "stesa", messaggi di camorra affidati a proiettili impazziti sparati tra le abitazioni.

L'intervento della Polizia di Stato in piena notte lungo via Fontanelle, area storicamente sotto il controllo del clan Vastarella, di recente protagonista di nuovi contrasti con i Savarese-Sequino in un contesto che appare in evoluzione: dopo i blitz che hanno decimato i clan, nel rione popolare del centro di Napoli si sarebbero insediati diversi affiliati ai Mazzarella, rendendo più forte la contrapposizione coi gruppi che fanno invece capo all'Alleanza di Secondigliano.

In via Fontanelle gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hanno rinvenuto sull'asfalto diversi bossoli; secondo le prime risultanze chi ha sparato avrebbe percorso la strada in direzione di largo Totò. Nel corso delle indagini, si valuta la possibilità che informazioni preziose possano arrivare dalle telecamere di sorveglianza installate nel rione Sanità, che potrebbero fornire indicazioni precise sul percorso degli scooter.

Non risultano feriti né danni di rilievo: l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile resta quindi quella di una "stesa", ovvero di proiettili sparati senza un obiettivo preciso. Resta da capire se l'episodio sia effettivamente inquadrabile negli scontri tra gruppi criminali o se, al contrario, sia legato a questioni personali che non coinvolgono direttamente le dinamiche di camorra.