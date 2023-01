Napoli-Cremonese, sul rischio rinvio per allerta meteo o porte chiuse deciderà il sindaco La decisione nel pomeriggio sulla base dei pareri tecnici. Valutazioni sulla tenuta della copertura dello stadio, con le forti raffiche di vento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli-Cremonese a rischio rinvio per allerta meteo arancione o match a porte chiuse. Ma la decisione finale spetta al sindaco Gaetano Manfredi, che in qualità di ufficiale di governo, può emanare un'apposita ordinanza per chiudere lo stadio ‘Maradona' di Fuorigrotta. Al momento si tratta solo di un'ipotesi e non c'è alcuna decisione ufficiale, è bene ribadirlo. Ma i tecnici della Protezione Civile e del Comune sono al lavoro per valutare il possibile pericolo a causa delle forti raffiche di vento di queste ore.

Il Comune ha già ordinato la chiusura di scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici e di alcuni monumenti come il Maschio Angioino, per la giornata di oggi. Decisione confermata con ordinanza sindacale anche per domani. Tra i monumenti chiusi non rientra al momento lo Stadio di Fuorigrotta, dove stasera è prevista la partita Napoli-Cremonese.

Chi decide se chiudere lo stadio per maltempo

La decisione di chiudere lo stadio per rischio crolli in caso di maltempo è del sindaco, in quanto si tratta di un impianto di proprietà comunale. Ma viene presa, sulla base di pareri tecnici, di concerto con la Lega Calcio e comunicata alla Prefettura di Napoli. Il rischio, nel caso del Maradona, riguarderebbe la copertura, che potrebbe registrare il distacco di qualche pannello, in caso di vento forte. Si farà un punto alle 17.30 per capire se il vento può effettivamente essere un problema non solo per chi è nel rettangolo di gioco ma anche per chi viene a vedere la partita.

Dal punto di vista sportivo il test che si fa per decidere se rinviare una partita per avverse condizioni meteo riguarda la pioggia o la neve: se il pallone non rimbalza nemmeno, il rinvio è certo. Diverso è per il vento: occorrerebbero folate così forti da esser capaci di spostare il pallone da fermo, eventualità difficile, visto che una palla regolamentare in serie A pesa fra i 410 e 450 grammi.

Poi c'è un altro aspetto: il Calcio Napoli non gradirebbe rinvii che andrebbero a turbare un calendario già intasato, pieno di impegni e con un grande obiettivo, ovvero conservare integri (o semmai aumentarli) i 9 punti di vantaggio in campionato sulla seconda in classifica (il Milan).