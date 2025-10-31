Napoli, costruisce una villa abusiva con piscina in un terreno del Comune: denunciata 38enne

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri e dai tecnici comunali nel quartiere Barra; i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro della villa abusiva, mentre la proprietaria è stata denunciata.

Immagine di repertorio

Una vera e propria villa completamente abusiva, grande 220 metri quadrati e con tanto di piscina, è stata scoperta dai carabinieri e dai tecnici comunali a Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale e il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Napoli sono intervenuti in via Giuseppe Mercalli: qui, la villa era stata costruita senza alcuna autorizzazione, attorno a una corte di 80 metri quadrati; al centro, come detto, c'era anche una piscina, oltre a un gazebo. Come scoperto dai militari dell'Arma e dai tecnici, la villa abusiva era stata costruita su un terreno demaniale, di proprietà dunque del Comune di Napoli.

La villa abusiva abusiva è stata sequestrata, denunciata la proprietaria

Pertanto, in virtù delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro il manufatto abusivo. La proprietaria della villa, invece, è stata identificata e denunciata alla competente Autorità Giudiziaria: si tratta di una donna di 38 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, che deve rispondere di occupazione abusiva e abusivismo edilizio.