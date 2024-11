video suggerito

Napoli, Corso Vittorio Emanuele senz’acqua per guasto: i tempi e le zone interessate Perdita idrica a livello stradale all’altezza dell’Arco Mirelli. Sul posto i tecnici dell’Abc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Corso Vittorio Emanuele senz'acqua oggi, martedì 5 novembre 2024, a causa di un guasto. Tutto è partito da una segnalazione al call center dell'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica del Comune di Napoli, per una perdita idrica al livello stradale. Il disservizio si è registrato in particolare nella zona di Arco Mirelli, a quanto apprende Fanpage.it, nel quartiere di Chiaia. A causa del guasto, Abc ha comunicato che "nella zona di Corso Vittorio Emanuele, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto nel pomeriggio di oggi 5 novembre 2024".

Perdita all'altezza dell'Arco Mirelli

Al momento, insomma, a quanto si apprende, non si tratterebbe di un grave guasto. Sono comunque in corso le verifiche da parte dei tecnici. Al momento è al lavoro il Pronto Intervento dell'Abc. È stato aperto un cantiere al Corso Vittorio Emanuele, all'altezza dell'incrocio con l'Arco Mirelli, dove si trova anche una fermata della metropolitana Linea 6. Si prevede di concludere i lavori nel primo o nel tardo pomeriggio.

La situazione ha creato disagi per i residenti e i commercianti della zona, che si sono trovati improvvisamente senza acqua. Alcuni hanno espresso preoccupazione per la durata dei lavori, temendo che possano protrarsi oltre il previsto. Tuttavia, l'Abc ha rassicurato che il problema sarà risolto entro la giornata. I tecnici sono impegnati nell'individuazione dell'origine della perdita. Dopodiché si potrà procedere alle riparazioni necessarie e alla messa in sicurezza per scongiurare futuri dissesti. Le istituzioni locali hanno invitato i cittadini a pazientare fino al ripristino completo del servizio.