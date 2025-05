video suggerito

Napoli, comitati occupano l’ufficio casa del Comune: dipendenti costretti ad andare via I comitati di Taverna del Ferro occupano l’ufficio del Comune di Napoli delle Politiche per la casa a piazza Cavour. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Occupato l'ufficio Politiche per la Casa del Comune di Napoli questa mattina. Alcuni attivisti dell'ex comitato di lotta Taverna del Ferro, a quanto apprende Fanpage.it, sono entrati negli uffici di piazza Cavour ed hanno occupato la sede. I lavoratori sono stati costretti ad abbandonare l'ufficio. Gli occupanti al momento sono ancora barricati all'interno del palazzo. I dipendenti comunali sono stati prima ospitati presso altri uffici all'interno dello stesso edificio. Poi, sono stati autorizzati ad andare via. Domani, martedì 6 maggio, se gli uffici saranno liberati, è prevista una sanificazione.

La protesta del comitato Taverna del Ferro

"Da alcune ore – si legge in una nota degli attivisti – il Comitato di Lotta ex Taverna del ferro è in occupazione a Piazza Cavour – Dipartimento Politiche per la casa". L'occupazione sarebbe scaturita da dissidi con il personale dirigenziale dell'ufficio. Secondo i comitati, sarebbe stata rifiutata l'interlocuzione con i comitati e ci sarebbero stati toni accesi con dei funzionari. I manifestanti hanno chiesto un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, il capo di gabinetto e la vicesindaca Laura Lieto. Tra le varie richieste, l'avvio del "piano speciale, l'apertura di una cabina di regia, l'approvazione delle sanatorie, l'approvazione del diritto di residenza, la clausola sociale per l'assunzione dei disoccupati del territorio".

La Fp Cgil: "Sedi comunali non sicure, si intervenga"

Sulla vicenda interviene la Fp Cgil, con Danilo Criscuolo:

La FpCgil denuncia lo stato di insicurezza dell'ufficio che mette a repentaglio la stessa incolumità dei lavoratori. La situazione è stata denunciata negli anni da questa o.s. bisogna agire. Un ufficio strategico per il Comune di Napoli non può essere abbandonato a se stesso. Bisogna intervenire con immediate misure che consentano ai lavoratori e alle lavoratrici di scendere a prestare servizio senza l'incubo di trovarsi in situazioni di pericolo immediato e di conseguenze psicologiche nel medio e lungo termine.