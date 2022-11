Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, chiude per 2 settimane via Santa Caterina da Siena: caos traffico da Chiaia al Vomero Abc a Fanpage.it: “Lavori per due settimane, ma non ci sarà interruzione idrica”. Chiuse anche le scale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiude per almeno due settimane per lavori improrogabili via Santa Caterina da Siena, la strada che collega piazza Trieste e Trento-via Nardones a piazzetta Cariati al Corso Vittorio Emanuele. Sul posto ci sono gli operai dell'Abc che stanno lavorando sulle condutture sotterranee dell'acquedotto e delle fognature. Ieri c'era stata una interruzione idrica, ma è stata ripristinata già in giornata. I lavori nei prossimi giorni, assicura l'azienda speciale dell'acqua pubblica, contattata da Fanpage.it, non comporteranno interruzione idrica.

Abc: "Lavori per 2 settimane"

Si tratta di lavori indifferibili, spiegano dall'Abc. "Dai primi rilievi in merito al sito di via Santa Caterina da Siena – afferma a Fanpage.it l'ingegner Pasquale Speranza, Capo della Direzione Tecnica di ABC – premesso che è stata ripristinata già da ieri sera l'erogazione idrica, ci vorranno almeno un paio di settimane per rimettere in funzione completamente la fogna e per sicurezza la rete orizzontale di erogazione idrica, fermo restando che non verrà interrotto il regolare servizio".

Sulla vicenda era intervenuta in mattinata anche Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando:

Aggiornamenti Via Santa Caterina da SienaPer lavori improrogabili su condotta fognaria la strada resterà chiusa per 2/3 settimane questa é la notizia ufficiosa che abbiamo appreso stamattina da ABC.Notizie ufficiali saranno fornite dopo sopralluoghi da parte dell'ente.

Chiuse anche le scale di Santa Caterina

Anche le scale di Santa Caterina sono state chiuse questa mattina. Si tratta del percorso pedonale che da piazza Cariati conduce alla sede dell'Università Suor Orsola Benincasa in via Santa Caterina.