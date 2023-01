Napoli, chiamano il 118 per un malore, ma l’ambulanza trova la strada murata e resta bloccata La denuncia dei consiglieri Restaino e Vespa: “Gli infermieri sono stati costretti a raggiungere la casa a piedi, quando sono arrivati il 67enne era morto”

“Chiamano il 118 perché un uomo, già ammalato seriamente, ha un malore a casa, ma l'ambulanza trova la strada murata e resta bloccata. Gli operatori sono costretti a scendere dal mezzo e a raggiungere l'abitazione del paziente a piedi. La raggiungono grazie alle indicazioni degli abitanti del posto e dei familiari, anche se sono le 6 del mattino e le strade sono semi-deserte. Quando arrivano, dopo minuti che sembrano interminabili, non possono far altro che constatare il decesso del 67enne. L'episodio risale a martedì 10 gennaio scorso, tra via Ottavio Morisani e Salita Moiariello, a Capodimonte”.

A denunciare l'accaduto sono i consiglieri della III Municipalità, Valeria Vespa e Carlo Restaino: “Quanto accaduto è una cosa gravissima – raccontano a Fanpage.it – Sono mesi che i residenti della zona segnalano che con la chiusura di via Morisani molte abitazioni sono diventate irraggiungibili dalle ambulanze e questa situazione potrebbe protrarsi anche in futuro”.

Via Morisani murata un mese fa

Via Morisani, una parallela del Moiariello, è chiusa da quasi 3 anni per rischio crolli. La strada per tutto questo tempo è rimasta transennata e i lavori sono rimasti fermi, fino allo scorso dicembre, quando il Comune ha murato via Morisani per consentire l'avvio del cantiere. “I lavori sono partiti – spiegano Vespa e Restaino – ma la conseguenza è che la strada è diventata inaccessibile ai veicoli che provengono da giù, cioè dalla zona del Rione Sanità. Si può raggiungere solo dall'alto, cioè da Capodimonte. Questo sta creando problemi anche alle ambulanze che arrivano dall'Ospedale San Gennaro, che sono costrette a fermarsi davanti al muro di via Morisani. Il Comune ha pubblicato sull'albo pretorio la chiusura di via Ottavio Morisani, ma ci chiediamo se l'abbia comunicato anche all'Asl Napoli 1, visto che le ambulanze continuano a passare da lì”.

La strada potrebbe restare chiusa anche dopo i lavori

Il problema, aggiungono i due consiglieri, è che “la strada potrebbe restare chiusa anche dopo la fine dei lavori. Oltre ad un muro pericolante da sistemare, infatti, c'è anche una costruzione privata pericolante che affaccia sulla pubblica strada, appartenente a persona poco abbiente. Se il Comune non interviene in danno per mettere in sicurezza la struttura, via Morisani rischia di non poter riaprire”.