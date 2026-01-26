Napoli-Chelsea, la Linea 2 della metro prolunga l’orario: corse anche dopo la partita

La Linea 2 della Metro di Napoli, immagine di repertorio

Orario prolungato per i treni della Linea 2 della metropolitana di Napoli nella serata di mercoledì 28 gennaio. Quella sera, alle 21, presso lo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, infatti, è in programma la partita di Champions League tra il Napoli e il Chelsea: per consentire il deflusso degli spettatori dallo stadio, Trenitalia – che gestisce la Linea 2 -, in accordo con la Regione Campania, ha deciso di prolungare l'esercizio fino al termine dell'incontro.

Complessivamente, come annunciato, saranno sette le corse straordinarie che partiranno alla fine della partita, per un totale di 3.400 posti in più: cinque corse saranno in direzione San Giovanni-Barra, mentre le altre due in direzione Pozzuoli. Per evitare code, si consiglia l'acquisto del biglietto in anticipo: a bordo saranno ammessi soltanto i viaggiatori muniti di titolo di viaggio; tuttavia, la biglietteria della stazione di Campi Flegrei, che sorge nelle immediate vicinanza dello stadio Maradona, resterà aperta fino al termine dell'evento, mentre la stazione di piazza Leopardi chiuderà alle ore 22.

Inoltre, nelle stazione di Campi Flegrei e di piazza Garibaldi, punto di interscambio con la Stazione Centrale di Napoli, sono previsti presidi di assistenza ai viaggiatori e di FS Security che, in collaborazione con le forze dell'ordine, controllerà il possesso del biglietto e indirizzerà gli utenti verso le banchine dei treni in partenza.