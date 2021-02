Un camion si è ribaltato mentre tentava di passare sotto un ponte a Napoli, non distante dalla zona portuale. L'autista stava attraversando il breve tunnel che passa sotto una sopraelevata quando, forse perché troppo alto o per un errore di distrazione, ha finito per urtare proprio la stessa strada superiore facendo sganciare il container che trasportava, che ha finito per ribaltarsi. La vicenda è accaduta qualche giorno fa tra i quartieri della zona industriale e quella portuale. Ma il video ha iniziato a circolare soltanto oggi, dopo che il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (rieletto lo scorso settembre 2020 con PiùEuropa, una delle liste d'appoggio del presidente De Luca) lo ha diffuso sui propri canali social.

"Abbiamo denunciato l'accaduto alle forze dell’ordine, vogliamo che si verifichi se l’incidente è stato causato dall’imperizia dell’autista, dalla mancata osservanza dei protocolli o da altro", ha spiegato Borrelli, "Quello degli autotrasportatori è un lavoro necessario ed indispensabile ma che deve essere sottoposto continuamente a rigidi controlli, per la loro stessa incolumità e quella di tutti gli altri", ha concluso ancora il consigliere regionale. Tanta paura ma nessuna grossa conseguenza: l'intervento delle forze dell'ordine e dei tecnici per recuperare il container e mettere in sicurezza la zona, si è concluso senza particolari problemi. Illeso anche l'autista, il quale tuttavia dovrà spiegare come abbia fatto a causare l'incidente: non è escluso che possa non aver visto i cartelli di altezza minima che si trovano prima del passaggio, oppure che abbia casualmente urtato la parte superiore a causa di una manovra sbagliata. Tutte le ipotesi, al momento, sono ancora valide.