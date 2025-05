video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Cagliari, lo sciopero dei treni previsto di venerdì 23 maggio mette a rischio la Linea 2 della metro Sciopero nazionale dei treni venerdì 23 maggio: a Napoli a rischio la Linea 2 della metropolitana in occasione del match Napoli-Cagliari per lo scudetto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incognita sciopero dei treni per venerdì 23 maggio, giorno di Napoli-Genoa: ad essere colpita potrebbe essere infatti anche la metropolitana Linea 2 (Gianturco-Pozzuoli) di Napoli, gestita da Trenitalia , azienda il cui personale ha proclamato già da tempo l'agitazione e che solo oggi si è scoperto avrebbe coinciso con la partita che potrebbe assegnare lo Scudetto al Napoli.

Le criticità non sono da poco: la Linea 2 infatti è il principale servizio che i napoletani utilizzano per raggiungere lo stadio soprattutto dalla stazione Centrale di Napoli. Altri mezzi per raggiungere lo stadio sono i bus (ad esempio la linea 151 gestita dall'Azienda Napoletana Mobilità) oppure la Cumana (gestita dall'Ente Autonomo Volturno). Ma la Linea 2 di Trenitalia resta la più utilizzata, anche per le corse extra che in genere vengono programmate in occasione appunto delle partite.

"Dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", si legge in una nota dell'azienda. Sciopero, dunque, a livello nazionale e che già in passato era stato rinviato in occasione dell'insediamento di Papa Leone XIV (era previsto per il 17 maggio, ndr). E che ora, si pensa, non avrà altre deroghe soprattutto trattandosi di un evento locale come appunto la partita tra Napoli e Cagliari. Molto dipenderà dall'adesione dei singoli lavoratori. L'incognita peserà insomma per diversi giorni, in attesa di capire se ci sarà qualche sorta di "passo indietro" a livello locale.