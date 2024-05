video suggerito

Napoli, cade dallo scooter: uomo di 65 anni muore in via Santacroce L’incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 7 maggio: la vittima potrebbe essere stata colta da un malore. La salma del 65enne è stata sequestrata: disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente stradale mortale quello occorso nella serata di ieri, martedì 7 maggio, in via Girolamo Santacroce a Napoli, strada che collega via Salvator Rosa al quartiere collinare del Vomero: Francesco Di Matteo, un uomo di 65 anni residente a Giugliano, è caduto dallo scooter sul quale viaggiava e ha purtroppo perso la vita.

Disposta l'autopsia

Il 65enn, intorno alle 19.45 di ieri, stava percorrendo via Santacroce a bordo del suo scooter Honda SH quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto dal mezzo a due ruote. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Di Matteo non c'è stato purtroppo nulla da fare; l'ipotesi al vaglio è che l'uomo sia stato colto da un malore, che ha poi determinato la perdita del controllo dello scooter e la successiva caduta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando, che hanno ascoltato il racconto di una testimone, che ha assistito all'incidente ed effettuato tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Lo scooter della vittima è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per l'autopsia.