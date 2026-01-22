Napoli, bocciato il taglio dei costi dei politici e dei consiglieri delle Municipalità: votano sì in 3

Bocciato il taglio dei consiglieri delle dieci Municipalità a Napoli. Stop in consiglio comunale alla delibera per ridurre i costi della politica nei parlamentini locali, lievitati a 7 milioni di euro nel 2024. I consiglieri municipali resteranno 30, non scenderanno a 24, come prevedeva la modifica allo statuto del Comune di Napoli proposta dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi. Bocciato anche il dimezzamento degli assessori municipali, che sarebbero dovuti passare da 4 a 2.

Votano no sia maggioranza che opposizione

L'assemblea cittadina, infatti, nella seduta di oggi, 22 gennaio, ha bocciato l'allegato A della delibera 224 che faceva riferimento alla parte statutaria della delibera 450. Quest'ultima era stata approvata solo in parte, infatti, il 30 dicembre scorso. Hanno votato no sia maggioranza che opposizione (24 consiglieri su 27 presenti), ad eccezione di tre consiglieri: Nino Simeone, Domenico Palmieri (Riformisti e Democratici) e Toti Lange (gruppo misto), che hanno votato sì, cioè a favore della delibera e dei tagli dei costi. C'è da dire che i consiglieri che hanno votato contro la delibera hanno argomentato che una seria riforma delle Municipalità va fatta, ma non in questo modo: riducendo i costi, ma senza mortificare le competenze. Resta il fatto che la delibera si sarebbe potuta ritirare e ridiscutere. Invece, è stata bocciata. Il sindaco Manfredi oggi era assente in aula per impegni, al suo posto la vice Teresa Armato.

Ma cosa è successo? In pratica, il Comune da mesi sta studiando la possibilità di ridurre i costi delle Municipalità che sono aumentati a dismisura dopo la riforma nazionale che ha aumentato gli stipendi dei sindaci, ai quali sono parametrati quelli dei consiglieri locali. Lo stipendio del presidente di Municipalità è salito a quasi 5mila euro al mese. I consiglieri municipali, invece, hanno gettoni di presenza e rimborsi dai datori di lavoro. E su queste ultime voci è in corso una inchiesta della Corte dei Conti.

Il 30 dicembre scorso è stata approvata la prima parte della delibera 450, quella che modificava il regolamento del Comune di Napoli. Questa approvazione ha portato ad una prima sforbiciata sui gettoni dei consiglieri, che sono scesi da 28 a 22 al mese. Ma il consiglio comunale aveva approvato solo con 17 voti, la maggioranza semplice, sufficiente per cambiare le regole sui gettoni, ma non per ridurre il numero dei consiglieri, che invece è legato allo Statuto. Per cambiare lo Statuto occorreva invece la maggioranza qualificata, quindi almeno 21 voti. Per questo motivo, la delibera è tornata questa volta in consiglio comunale oggi. Per approvare, appunto, la riduzione dei consiglieri da 30 a 24 e quella degli assessori da 4 a 2. Ed è proprio questa che è stata bocciata sonoramente dall'assise cittadina.