napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, bocciato il taglio dei costi dei politici e dei consiglieri delle Municipalità: votano sì in 3

Bocciata la modifica allo statuto del Comune di Napoli per ridurre i consiglieri municipali da 30 a 24. Hanno votato no sia maggioranza che opposizione. Tranne tre consiglieri.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Bocciato il taglio dei consiglieri delle dieci Municipalità a Napoli. Stop in consiglio comunale alla delibera per ridurre i costi della politica nei parlamentini locali, lievitati a 7 milioni di euro nel 2024. I consiglieri municipali resteranno 30, non scenderanno a 24, come prevedeva la modifica allo statuto del Comune di Napoli proposta dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi. Bocciato anche il dimezzamento degli assessori municipali, che sarebbero dovuti passare da 4 a 2.

Votano no sia maggioranza che opposizione

L'assemblea cittadina, infatti, nella seduta di oggi, 22 gennaio, ha bocciato l'allegato A della delibera 224 che faceva riferimento alla parte statutaria della delibera 450. Quest'ultima era stata approvata solo in parte, infatti, il 30 dicembre scorso. Hanno votato no sia maggioranza che opposizione (24 consiglieri su 27 presenti), ad eccezione di tre consiglieri: Nino Simeone, Domenico Palmieri (Riformisti e Democratici) e Toti Lange (gruppo misto), che hanno votato sì, cioè a favore della delibera e dei tagli dei costi. C'è da dire che i consiglieri che hanno votato contro la delibera hanno argomentato che una seria riforma delle Municipalità va fatta, ma non in questo modo: riducendo i costi, ma senza mortificare le competenze. Resta il fatto che la delibera si sarebbe potuta ritirare e ridiscutere. Invece, è stata bocciata. Il sindaco Manfredi oggi era assente in aula per impegni, al suo posto la vice Teresa Armato.

Immagine

Ma cosa è successo? In pratica, il Comune da mesi sta studiando la possibilità di ridurre i costi delle Municipalità che sono aumentati a dismisura dopo la riforma nazionale che ha aumentato gli stipendi dei sindaci, ai quali sono parametrati quelli dei consiglieri locali. Lo stipendio del presidente di Municipalità è salito a quasi 5mila euro al mese. I consiglieri municipali, invece, hanno gettoni di presenza e rimborsi dai datori di lavoro. E su queste ultime voci è in corso una inchiesta della Corte dei Conti.

Leggi anche
Napoli, rimpasto al Comune e congresso Pd, partite legate. Il segretario non sarà candidato alle Politiche né assessore

Il 30 dicembre scorso è stata approvata la prima parte della delibera 450, quella che modificava il regolamento del Comune di Napoli. Questa approvazione ha portato ad una prima sforbiciata sui gettoni dei consiglieri, che sono scesi da 28 a 22 al mese. Ma il consiglio comunale aveva approvato solo con 17 voti, la maggioranza semplice, sufficiente per cambiare le regole sui gettoni, ma non per ridurre il numero dei consiglieri, che invece è legato allo Statuto. Per cambiare lo Statuto occorreva invece la maggioranza qualificata, quindi almeno 21 voti. Per questo motivo, la delibera è tornata questa volta in consiglio comunale oggi. Per approvare, appunto, la riduzione dei consiglieri da 30 a 24 e quella degli assessori da 4 a 2. Ed è proprio questa che è stata bocciata sonoramente dall'assise cittadina.

Attualità
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, bocciato il taglio dei costi dei politici e dei consiglieri delle Municipalità: votano sì in 3
Il consiglio comunale boccia con 24 voti il taglio dei consiglieri municipali. Votano sì solo in 3
I parlamentini costano 7 milioni all'anno, la riforma prevedeva di ridurre il numero dei membri
Su gettoni e rimborsi alle Municipalità c'è una inchiesta della Corte dei Conti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views