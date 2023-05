Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Bari, non c’è più un treno diretto: ora i sindaci vogliono ripristinarlo I sindaci di Napoli e Bari chiedono il ripristino del collegamento diretto fra i due capoluoghi di Campania e Puglia.

Fra Napoli e Bari, due fra le città più rilevanti del Sud Italia, non c'è un collegamento ferroviario diretto. Non è possibile viaggiare da Napoli a Bari senza cambiare treno almeno una volta, solitamente a Caserta. Non è un cambio immediato: ci vogliono ore.

Per coprire i circa 260 km di tratta ferroviaria fra Napoli e Bari sono necessari oggi da un minimo di 3 ore e 59 minuti ad un massimo di 8 ore e 55 minuti. Inconcepibile. Per questo i sindaci dei capoluoghi di Puglia e Campania, Antonio Decaro e Gaetano Manfredi, a margine della firma d'un protocollo di intesa fra il Comune di Napoli e quello di Bari su mobilità, turismo e cultura per lo sviluppo del Sud, hanno chiesto il collegamento diretto qui e ora:

Vorremo che il collegamento ferroviario diretto fra Napoli e Bari sia anticipato rispetto alla conclusione di tutti i lavori per l'alta velocità, prevista nel 2026, perché non possiamo aspettare.

In pratica la tratta ferroviaria esiste, ad oggi i convogli fanno scalo a Caserta per questioni tecniche. Lo stop comporta l'allungamento importante dei tempi di percorrenza; fino agli anni Novanta il diretto c'era, oggi l'Intercity passa anche da Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, Foggia, Ariano Irpino, Benevento e Telese.

Decaro ha spiegato che oggi la possibilità del diretto c'è, eccome:

Già oggi con i primi interventi infrastrutturali che si stanno facendo, si può attivare un collegamento diretto fra le due città, che ci aiuti a cogliere meglio le opportunità. C'è già oggi la possibilità di avere un collegamento diretto ed è quello che vogliamo per l'economia, per i turisti, per la formazione e per i nostri studenti. Anche su temi come la ricerca e la formazione collaboriamo da tempo, quindi è necessario facilitare i collegamenti. L'infrastruttura è il ritardo che scontiamo da sempre.

Spiega Manfredi che il patto Napoli-Bari è anche su molti dei progetti in pancia del PNRR: