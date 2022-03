Napoli, auto in sosta selvaggia davanti al deposito Anm di via Brin: bloccati tutti i bus in partenza È stata proprio l’Anm a comunicare, attraverso i suoi canali social, che tutte le linee autobus in partenza dal deposito di via Brin sono state bloccate dalle 12.15 per un’auto in sosta selvaggia.

A cura di Valerio Papadia

Quando non ci sono i problemi tecnici, gli scioperi, la carenza del personale, le corse cancellate o saltate e i guasti improvvisi, ci si mettono i cittadini a creare disagi al trasporto pubblico a Napoli. È il caso di oggi, lunedì 14 marzo: a partire dalle 12.15, come ha riferito sui suoi canali social l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, tutti gli autobus in partenza dal deposito di via Brin sono fermi a causa di un'auto in sosta selvaggia. Come rende noto ancora l'azienda del trasporto pubblico, è in corso un intervento di rimozione della vettura, per consentire agli autobus di riprendere con regolarità il servizio che, attualmente, un'ora dopo lo stop, non è ancora ripreso.

Il problema delle automobili in sosta selvaggia è, purtroppo, annoso a Napoli e spesso ha provocato inconvenienti del genere. Qualche mese fa, ad esempio, al Vomero, quartiere collinare della città, una vettura parcheggiata incautamente sul marciapiede ha bloccato il transito di un autobus della linea 130 in via Cimarosa. L'episodio ha generato un grosso rallentamento al traffico automobilistico, che fortunatamente si è sbloccato dopo qualche minuto, quando il veicolo in sosta vietata è stato rimosso dal proprietario.

Non solo mezzi pubblici: in qualche occasione, le auto in divieto di sosta hanno bloccato anche i mezzi di soccorso. Qualche tempo fa, ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, un'ambulanza è rimasta bloccata per circa 30 minuti da un'automobile in sosta selvaggia. L'intervento degli agenti della Polizia Municipale, che hanno identificato il proprietario, invitandolo a spostare il veicolo, hanno sbloccato l'impasse.