Campania, allerta ondate di calore fino al 5 luglio, picchi di 36 gradi: “Non uscite tra le 12 e le 18” Allerta meteo per ondate di calore fino al 5 luglio 2022 in Campania. Il Comune di Napoli: “Non uscite tra le 12 e le 18”

A cura di Pierluigi Frattasi

Allerta meteo per ondate di calore in Campania fino a martedì 5 luglio. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore". A partire dalle 8 di domani mattina, sabato 2 luglio e fino alle 8 di martedì 5 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5-7° C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-80% e in condizioni di scarsa ventilazione. L'ente regionale raccomanda "di non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio".

Allarme caldo a Napoli

La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Massimo livello di allarme a Napoli, con temperature che, secondo il bollettino diramato dal Comune, arriveranno fino a 36 gradi centigradi sia oggi che domani. Nel sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondati di calore sulla salute, il capoluogo partenopeo è stato classificato a livello 3, il massimo, per i giorni 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio. Si prevedono, quindi, ondate di calore, condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi, con allerta dei servizi sanitari e sociali. Nella giornata di oggi si prevedono temperature di 33 gradi centigradi attorno alle ore 14, con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Per domani, sabato 2 luglio, si prevedono 26 gradi alle ore 8, 36 gradi alle 14.

Cosa fare in caso di Ondate di Calore

Il Comune ha dato anche dei consigli come misure di auto protezione, sulla bade delle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale:

Leggi anche Da oggi e fino a lunedì 6 giugno a Napoli e Campania allerta meteo per ondate di calore

Evita di stare all'aria aperta tra le ore 12.00 e le 18.00, sono le ore più calde della giornata.

Fai bagni e docce d'acqua fresca per ridurre la temperatura corporea.

Scherma i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento dell'ambiente.

Bevi molta acqua. Ricorda che le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo della sete. Anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua!

Evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure fresche. Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo!

Indossa vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali: gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore.

Accertati delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offri aiuto. Ricorda che molte vittime delle ondate di calore sono persone sole.

Soggiorna anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati per ridurre l'esposizione alle alte temperature.

(aggiornato alle ore 12,50)