Napoli, allarme bomba in un parcheggio a Porta Capuana: arrivano gli artificieri Nel parcheggio è stata segnalata la presenza di un’auto sospetta, con targa straniera: sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

Porta Capuana

Un allarme bomba è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° dicembre, all'interno del parcheggio Quick che sorge in piazza San Francesco da Paola, a Porta Capuana, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli. All'interno del parcheggio è infatti stata segnalata la presenza di un'automobile sospetta, recante targa straniera: chi ha segnalato la presenza della vettura nel parcheggio ha notato al suo interno una lattina di Coca-Cola con dei fili sospetti che fuoriescono dal suo interno. Sul posto si sono recati immediatamente i carabinieri, insieme a quelli del Nucleo artificieri del Comando Provinciale di Napoli e i vigili del fuoco, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari sul veicolo e sul suo contenuto.

Soltanto qualche settimana fa, ancora a Napoli, nel quartiere Secondigliano, alla periferia settentrionale della città, è esplosa una bomba, che ha danneggiato l'automobile di un uomo di 54 anni, un avvocato. La deflagrazione, in piena notta, in corso Secondigliano, nel cuore del quartiere, poco distante anche dallo studio del legale. L'esplosione ha danneggiato quasi completamente la vettura, nonché i vetri dell'edificio sotto il quale era parcheggiata, svegliando di soprassalto i residenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ai quali però l'avvocato ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce: le indagini dei militari dell'Arma si concentrano però sulla sfera lavorativa del 54enne, che potrebbe essere venuto a contatto con personaggi violenti.