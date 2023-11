Napoli al buio, senza luce Santa Lucia, Parco Margherita e Capodimonte: guasto alla cabina elettrica Strade e piazze al buio a Napoli per un guasto ad una cabina di alimentazione elettrica. Simeone (Psdi) e Acampora (Pd): “Interrogazione al Comune”

A cura di Pierluigi Frattasi

Diverse strade e piazze di Napoli sono rimaste al buio stasera. Senza illuminazione pubblica Santa Lucia, Corso Vittorio Emanuele, Viale del Parco Margherita, piazza Municipio. Disagi legati ad un guasto elettrico, spiegano fonti del Comune di Napoli a Fanpage.it. Il disservizio sembra essere legato a problemi per una cabina di alimentazione che si sperava di risolvere in giornata, ma che invece si sono protratti. Al buio anche diverse zone di via Miano, via Scarfoglio e Capodimonte.

Senza luce Chiaia, San Ferdinando, Vomero e Capodimonte

Un problema che sta creando non pochi disagi a cittadini ed automobilisti, visto che l'assenza della pubblica illuminazione può facilitare incidenti stradali e cadute di pedoni. Già dalle ore 18,00, infatti, diverse zone della città sono rimaste letteralmente al buio. Anche aree del centro storico, come via San Carlo, antistante il Teatro San Carlo, dove erano presenti centinaia di turisti. I tecnici della società elettrica che ha in appalto il servizio di pubblica illuminazione dal Comune sono intervenuti per risolvere i guasti nel più breve tempo possibile.

I consiglieri Simeone e Acampora: "Interrogazione al Comune"

Sulla vicenda intervengono i consiglieri comunali Nino Simeone (Psdi) e Gennaro Acampora (Pd): "Presenteremo una richiesta congiunta al Comune e alla società che eroga il servizio di pubblica illuminazione – affermano i due consiglieri – per capire come mai si stiano verificando tanti disservizi in numerose zone della città. Abbiamo ricevuto segnalazioni dell'assenza di luce anche in viale del Parco Margherita, via Emilio Scaglione, diverse zone del Vomero, via Miano, Corso Vittorio Emanuele. Bisogna fare chiarezza su quanto sta accadendo".