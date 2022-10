Napoli-Ajax, notte di risse fra tifosi: 5 olandesi feriti. A fuoco gazebo in via Medina Cinque tifosi dell’Ajax feriti nelle ore precedenti alla partita col Napoli; le aggressioni al Largo Banchi Nuovi, in piazza Bellini e in via Medina.

A cura di Nico Falco

Un gazebo incendiato in via Medina, altri 4 tifosi aggrediti nel centro storico e finiti in ospedale, che si aggiungono al primo, accoltellato ieri in piazza Bellini. Si chiude così la notte prima della partita di Champions League tra il Napoli e l'Ajax, in programma per le 18:45 di oggi, 12 ottobre, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Nella tarda serata di ieri i supporter olandesi si sono scontrati con quelli azzurri nel centro di Napoli, sono interventi Polizia di Stato e ambulanze del 118; altri gruppi di supporter della squadra olandese sono stati intercettati dagli agenti sul lungomare e tenuti sotto controllo per evitare che entrassero in contatto con i tifosi azzurri.

Il primo episodio in via Medina, dove, secondo le prime ricostruzioni, due tifosi dell'Ajax sono stati aggrediti mentre erano a cena in un ristorante della zona. Si sarebbe trattato di un assalto: persone con volto travisato da caschi, armate di mazze, avrebbero fatto irruzione nel locale causando il panico. I due sono stati medicati all'Ospedale del Mare, per uno la prognosi è di 30 giorni e per l'altro di 10. Durante l'aggressione il gazebo è stato dato alle fiamme.

Nelle stesse ore altri due tifosi sono stati aggrediti al Largo Banchi Nuovi, nella zona del centro storico di Napoli; uno di loro è stato trasportato al Pronto Soccorso del Pellegrini per una ferita al capo ed è stato dimesso con prognosi di 15 giorni.

Tifoso dell'Ajax accoltellato in piazza Bellini

Ieri un tifoso olandese 21enne era stato accoltellato nella zona di piazza Bellini; agli agenti del commissariato Montecalvario, che lo hanno raggiunto nell'ospedale dei Pellegrini, il giovane ha raccontato di essere stato aggredito da una ventina di persone, a sua detta tifosi del Napoli. La vittima è stata dimessa con prognosi di 21 giorni salvo complicazioni per ferita da punta e taglio alla coscia destra.