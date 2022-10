Napoli-Ajax, tifoso olandese picchiato e accoltellato al centro storico L’aggressione è avvenuta questa notte in piazza Bellini, nel pieno centro di Napoli: la vittima è un 21enne, che non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È già alta la tensione per il match di Champions League tra Napoli e Ajax, in programma domani sera, mercoledì 12 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona. Questa notte, intorno all'una, infatti, un tifoso della squadra di Amsterdam è stato aggredito, picchiato e accoltellato da sconosciuti: l'aggressione si è verificata in piazza Bellini, nel cuore del centro storico del capoluogo campano. Stando a una prima ricostruzione dell'accadimento, il 21enne olandese era appena arrivato in città per raggiungere alcuni amici, giunti anche loro a Napoli per assistere alla partita di Champions League: in piazza Bellini, il giovane è stato avvicinato, picchiato e poi accoltellato due volte alla gamba, presumibilmente da alcuni tifosi partenopei. Le forze dell'ordine indagano sulla vicenda, mentre il 21enne olandese è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

Il Comune di Napoli ha vietato gli alcolici in vista del match

Proprio prevedendo probabili scontri, per evitare problemi di ordine pubblico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha provveduto a una ordinanza apposita che vieta la vendita di alcolici e superalcolici a partire dalle 7 di domattina, mercoledì 12 ottobre, e fino alle ore 8 del mattino successivo. Ecco, nello specifico, cosa prevede l'ordinanza: