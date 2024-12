Napoli, ai ladri bastano quattro minuti per entrare in casa e svaligiarla: il video diventa virale Sui social, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un video, inviatogli da alcuni cittadini dei Camaldoli, che mostra tre ladri in azione: i malviventi impiegano 4 minuti per scassinare la porta d’ingresso ed entrare in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Quattro minuti. Questo il tempo impiegato da tre ladri a scassinare la porta di un'abitazione per entrarvi e svaligiarla. L'effrazione è stata immortalata in un video e si è verificata ai Camaldoli, quartiere collinare di Napoli, dove i cittadini lamentano una escalation di furti in casa durante queste festività natalizie. E così, per mantenere viva l'attenzione sul problema, la vittima del furto in questione ha deciso di rivolgersi al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, inviandogli il video dei ladri in azione, immortalati dalla telecamera esterna all'abitazione; il deputato, a sua volta, ha condiviso le immagini sui propri canali social.

"I ladri sono scatenati e non si fermano davanti a nulla. È necessario tutelare i cittadini prima che si scateni il far west con la giustizia fai da te" ha scritto Borrelli a corredo del video. "Tutto questo non è tollerabile – ha aggiunto il deputato -. Si convochi con urgenza un tavolo in Prefettura per discutere di un problema che sta interessando tutta Napoli e provincia. La situazione è già fuori controllo, si agisca prima che sia troppo tardi".

Soltanto due giorni fa, lo scorso 28 dicembre, a Qualiano, nella provincia partenopea, un uomo di 56 anni ha sorpreso i ladri in casa e ha sparato contro di loro. I malviventi hanno risposto al fuoco e un giovane di 22 anni, estraneo alla vicenda, che stava rientrando in casa, è rimasto ferito da un proiettile vagante.