Sorprende i ladri in casa e spara, loro rispondono al fuoco: 22enne ferito da un proiettile vagante a Qualiano Il proprietario è stato denunciato, mentre i malviventi sono riusciti a fuggire: indagini affidate ai carabinieri. Il 22enne ferito, estraneo ai fatti, non è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di ieri, sabato 28 dicembre, a Qualiano, nella provincia di Napoli, teatro di una sparatoria tra un uomo che ha sorpreso i ladri in casa e i malviventi; ad avere la peggio un giovane di 22 anni, estraneo ai fatti, che è rimasto ferito da un proiettile vagante. Tutto è iniziato intorno alle 21.30, quando i carabinieri della compagnia di Giugliano e quelli della stazione di Qualiano sono intervenuti in via E.A. Mario dove, secondo una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, alcuni malviventi erano entrati in due abitazioni per effettuare un furto; il proprietario di uno dei due appartamenti, un uomo di 56 anni, rincasava e sorprendeva i ladri al suo interno.

A quel punto il 56enne, dopo aver preso la sua pistola regolarmente detenuta, ha esploso alcuni colpi contro i malviventi che, a loro volta, hanno risposto al fuoco: durante la sparatoria è stato colpito al piede sinistro, da un proiettile vagante, un ragazzo di 22 anni, che proprio in quel momento stava rientrando nel suo appartamento; i malviventi, invece, dopo gli spari sono fuggiti a bordo di un'automobile di grossa cilindrata. Soccorso, il giovane è stato portato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: non è in pericolo di vita.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna: i militari dell'Arma hanno rinvenuto 12 bossoli calibro 9×21 e 4 bossoli calibro 7,65; acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per risalire all'identità dei malviventi. Il 56enne, invece, è stato denunciato per lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose.