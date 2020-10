Agguato nella notte a Napoli, nel quartiere di Miano: ucciso Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Cifrone. La polizia è sul posto per coordinare le indagini. La vicenda è accaduta nel quartiere alla periferia nord di Napoli di Milano, già da tempo sotto assedio dei clan che si contendono il territorio, dopo il crollo del clan Lo Russo seguito al pentimento dei propri boss. Sono proprio i clan emergenti quelli che cercano di mettere le mani sull'area, da sempre considerata uno dei nodi più importanti soprattutto per lo spaccio di droga.

L'agguato è avvenuto su via Vittorio Veneto: ignoti hanno aperto il fuoco contro Alessandro Riso, 28enne che secondo gli inquirenti era vicino al clan Cifrone, che gestiscono gli affari illeciti nella zona. Clan Cifrone che è "risorto" dalle ceneri dei Lo Russo stesso, e che da tempo si contendono il territorio con altri clan della zona. La vittima di oggi non era nuova a fatti di questo tipo: già nel 2017 era sopravvissuto ad un altro agguato, quando ignoti lo ridussero in fin di vita, con ferite al torace e alla milza causate da un'arma da taglio. All'epoca, Riso spiegò di essere stato vittima di una tentata rapina.