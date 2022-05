Napoli, ad Aurora trapiantato il cuore nuovo al Monaldi: la bimba di 10 anni aspettava da 8 mesi L’operazione è durata 8 ore. La bimba adesso è in terapia intensiva per la convalescenza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Trapianto di cuore riuscito per la piccola Aurora. La bimba di 10 anni di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, era in attesa del trapianto da 8 mesi: è stata operata nella giornata di domenica 1 maggio 2022, presso l'Ospedale Monaldi di Napoli. L'operazione è riuscita. La bambina adesso è ricoverata nel reparto di terapia intensiva per il fisiologico decorso post operatorio. Nei prossimi giorni sarò risvegliata gradualmente. Una volta ristabilitasi potrà quindi tornare finalmente a casa dalla sua famiglia.

L'intervento durato 8 ore

Aurora era nella lista delle persone in attesa di trapianto di cuore. Sabato notte finalmente è arrivata la telefonata tanto attesa. Aurora è stata trasferita nella sala operatoria. Al suo fianco la mamma Pina Ferrara. L’operazione è iniziata alle ore 5,30 del mattino ed è terminata dopo circa 8 ore. L'intervento è stato eseguito dall'equipe del dottore Andrea Petraio e dal dottore Angelo Caiazzo. La famiglia di Aurora aveva scoperto i problemi al cuore della piccola circa un anno fa, a seguito di una brutta tosse. Dopo aver fatto i dovuti accertamenti, è emersa la necessità di doversi sottoporre al trapianto di cuore. Da lì, l'inserimento nella lista d'attesa. Nel frattempo, Aurora ha continuato a vivere grazie al supporto del Berlin Heart, la macchina del cuore artificiale.

"Dopo quasi un anno – commenta Severino Nappi, consigliere regionale della Lega – Aurora, la bambina di 10 anni che era in attesa di un cuore nuovo, è riuscita ad avere finalmente il trapianto! Una bella notizia che ci riempie di gioia e speranza. Complimenti ai medici del Monaldi e un abbraccio alla mamma Pina, guerriera instancabile. Guarisci presto piccola Aurora, hai ancora tutta la vita davanti a te".