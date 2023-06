Napoli, 5 milioni per rifare le scalinate panoramiche: ci sono Moiariello, Montesanto e Pedamentina

Cinque milioni di euro per rifare le scalinate monumentali e panoramiche di Napoli. Il Comune avvia il progetto di restyling della "città verticale". Si parte da Salita Moiariello, che collega Capodimonte al Rione Sanità, ma ci sarà spazio anche per lo Scalone monumentale di Montesanto, la Pedamentina di San Martino, i Gradini del Petraio, Calata San Francesco e Salita Cacciottoli. Si tratta di alcuni degli scorci panoramici più suggestivi di Napoli, percorsi spesso anche dai turisti e dagli amanti del trekking.

Il cantiere in Salita Moiariello è stato inaugurato oggi alla presenza degli Assessori al Verde e all’Urbanistica, Vincenzo Santagada e Laura Lieto.

Per l’Assessore al Verde Vincenzo Santagada:

Mentre la Vicesindaco Laura Lieto ha osservato:

“Il recupero delle antiche scale è un ulteriore passo dell’Amministrazione verso il ripristino del decoro e della sicurezza di assi pedonali di notevole peculiarità storico-urbanistica per garantire la massima fruibilità di un bene così prezioso per la collettività. I lavori procederanno per step e sarà sempre consentita la percorrenza pedonale in sicurezza, nonché l’accesso alle proprietà private lungo il percorso”.