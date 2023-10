Napoli, 21enne pugnalato al petto in pieno centro. L’ipotesi: aveva guardato una ragazza Aggressione in via Armando Diaz, traversa tra via Toledo e piazza Matteotti, attorno alle 3. Il 21enne portato al Pellegrini. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Accoltellato al petto più volte in pieno centro a Napoli, un 21enne questa notte è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro. Ancora da chiarire i contorni di quanto accaduto. Ma, secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che il 21enne, di origini marocchine e regolare sul territorio nazionale, possa essere stato aggredito forse per una occhiata di troppo ad una ragazza forse appartenente ad un altro gruppo.

L'episodio sarebbe avvenuto questa notte in via Armando Diaz, la traversa di via Toledo, al centro storico, che conduce verso piazza Matteotti, dove si trova anche la Questura di Napoli. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Napoli Centro. I militari dell'Arma hanno ritrovato il 21enne riverso a terra con una ferita all’addome. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane, , sarebbe stato accoltellato più volte al petto, forse da un italiano.

Le motivazioni non sono ancora state chiarite ma non si esclude, come detto, che possa essersi trattato di “un’occhiata di troppo”. La vittima è stata portata al Pronto Soccorso del Pellegrini. Secondo le prime diagnosi, avrebbe ricevuto 15 i giorni di prognosi per la guarigione. Non è escluso che possano essere acquisiti eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare e identificare il responsabile dell'aggressione.