Napoli, 21enne accoltellato durante una lite in un locale a Coroglio Il 21enne è stato ferito nella serata di ieri, domenica 10 aprile, in un locale di Coroglio, periferia occidentale di Napoli: indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Sangue sulla movida nella Domenica delle Palme a Napoli: un giovane di 21 anni è stato accoltellato al culmine di una lite in un locale di Coroglio, periferia occidentale del capoluogo campano. Nella serata di ieri, domenica 10 aprile, intorno alle 22, i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove poco prima era giunto un 21enne che presentava ferite da punta e taglio. I militari dell'Arma hanno raccolto la deposizione del ragazzo: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, che è ancora al vaglio degli inquirenti, il 21enne – incensurato – si trovava in un locale di via Coroglio quando, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, è stato aggredito da un gruppo di coetanei, sconosciuti, che lo hanno poi ferito con l'arma da taglio.

Visitato dai sanitari del nosocomio di Fuorigrotta, il giovane è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni per ferita da punta e da taglio all'avambraccio sinistro e alla regione lombare sinistra e ferite da punta multiple all'interno coscia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili del ferimento del 21enne.

Un 19enne accoltellato e ucciso a Torre del Greco

Sangue anche nella provincia di Napoli, precisamente a Torre del Greco, dove un ragazzo di 19 anni è purtroppo deceduto dopo essere stato accoltellato. La tragedia poco prima delle 23 di ieri, in via Giacomo Leopardi, nel parcheggio di un luna park: la vittima è Giovanni Guarino, 19 anni, raggiunto da 7 coltellate al petto che si sono rivelate fatali; ferito, invece, un amico che si trovava con il 19enne. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.