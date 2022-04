Napoli, 15enne ferito a colpi di pistola davanti al padre nella zona del Porto Il giovane si trovava in auto con il padre; entrambi sono incensurati. Sulla vicenda sono in corso indagini delle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

È ancora poco chiara la dinamica che ha portato al ferimento di un ragazzino di soli 15 anni, colpito da alcuni proiettili esplosi da sconosciuti nella zona del Porto di Napoli, in pieno centro città. Stando a quanto si apprende, il ragazzino si trovava in auto insieme al padre; il mezzo era in sosta in via San Nicola alla Dogana quando è stato avvicinato da uno scooter con a bordo due persone, una delle quali ha fatto fuoco verso il 15enne, seduto sul lato passeggero, approfittando che il finestrino dal suo lato fosse aperto. Il giovane è stato ferito alle gambe: trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, gli sono state riscontrate ferita d'arma da fuoco giudicate non gravi. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che non escludono, al momento, nessuna pista, come ad esempio il tentativo di rapina finito male. Sia il 15enne che il padre non hanno precedenti penali.

Nella zona del Porto di Napoli violentata una donna in pieno giorno

Ancora nella zona del Porto di Napoli, precisamente in via Ponte della Maddalena, la scorsa settimana è stata violentata una donna. In pieno giorno, mentre camminava, una donna di 31 anni residente nella provincia di Caserta è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto: le urla della vittima hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che hanno messo in fuga l'aggressore. Qualcuno di quelli intervenuti, poi, ha seguito il molestatore, indicando la sua posizione in tempo reale ai carabinieri, che lo hanno arrestato: si tratta di un 51enne, che i militari dell'Arma hanno salvato dalla folla inferocita, che stava per linciarlo.