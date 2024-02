Napoli, 15enne accoltella un 19enne: i genitori lo accompagnano dai carabinieri a confessare La violenza a Ponticelli, periferia Est di Napoli, lo scorso 14 gennaio. Il minore, accompagnato dai genitori e dall’avvocato, si è presentato in caserma per costituirsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È stato determinante l'intervento di due genitori che, pur sapendo cosa rischiasse il figlio, lo hanno accompagnato dai carabinieri per confessare di essere il responsabile del ferimento, a colpi di coltello, di un ragazzo di 19 anni, avvenuto a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, lo scorso 14 gennaio. Per questo, un ragazzino di 15 anni del posto è stato sottoposto a fermo dai carabinieri della locale stazione, su richiesta della Procura dei Minori di Napoli: il ragazzo si è presentato in caserma insieme ai genitori e all'avvocato e ha confessato.

Il fermo non è stato convalidato, dal momento che il 15enne si è costituito e non sussiste quindi il pericolo di fuga, ma il minore è stato comunque collocato in una comunità, in attesa del processo. Oltre al ruolo svolto dai genitori, che lo hanno accompagnato a confessare, determinante è stata anche la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada.

Come detto, l'aggressione si è verificata lo scorso 14 gennaio. In corso Ponticelli, dopo una lite per futili motivi, il 15enne ha colpito ripetutamente con un coltello il 19enne. Trasportato all'ospedale Villa Betania, il giovane è stato ricoverato per 5 giorni, riportando ferite giudicate guaribili in due settimane.