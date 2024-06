Napoletano 40enne precipita dal monte Tifata, trasportato in elicottero in ospedale: è grave L’incidente sul monte Tifata a San Prisco, in provincia di Caserta. Il ferito trasportato all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Escursionista napoletano 40enne precipita dal monte Tifata, a San Prisco, in provincia di Caserta, durante un'arrampicata con un amico. L'uomo nella caduta riporta molti traumi. Salvato da 118, vigili del fuoco e soccorso alpino con l'elicottero, è stato trasportato a Napoli all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

L'incidente a San Prisco

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. L'uomo, quarantenne originario di Napoli, è precipitato per cause ancora da chiarire mentre si arrampicava nella falesia del monte Tifata a San Prisco. Si tratta di una parete molto ripida, che scende a perpendicolo verso il basso. A lanciare l'allarme è stato il compagno di arrampicata, che era presente sul posto, ed ha immediatamente allertato sia il 118 che il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Salvato con l'elicottero

Sul posto è giunto l’Elisoccorso 118 di Napoli, assieme a una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), oltre all’ambulanza 118 e ai Vigili del Fuoco. L’Elisoccorso ha quindi sbarcato al verricello elisoccorritore CNSAS, medico ed infermiere che hanno provveduto a stabilizzare il ferito, imbarellarlo e recuperarlo a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato così trasferito all'Ospedale del Mare. Il delicato intervento è stato risolto, per fortuna, in tempi rapidi grazie alla cooperazione tra equipaggio dell’Elisoccorso 118 e i tecnici CNSAS a terra che h24 garantiscono un soccorso sanitario, con un equipe medica altamente specializzata, in tutti gli ambienti impervi.