Napoletani a Roccaraso, arrivano 28 bus ma l’invasione dei tiktoker non c’è

Nessuna invasione di tiktoker a Roccaraso. Sono 28 i bus turistici arrivati da Napoli per il weekend, su un tetto massimo di 50. Solo 3 respinti, perché non autorizzati. La temuta ondata di napoletani non si è verificata. La chiamata a raccolta era arrivata negli scorsi giorni da diversi influencer, tra i quali anche Rita De Crescenzo, habituè della rinomata località turistica abruzzese. Al posto della paventata invasione è arrivato, invece, il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha incontrato il sindaco Francesco Di Donato.

A Roccaraso, famosa località appenninica alle prese con i problemi della turistificazione, dall'anno scorso è stato istituito un tetto massimo per l'ingresso dei bus turistici, per favorire la programmazione delle visite ed evitare gli effetti deteriori del sovraffollamento. Lo scorso anno, infatti, la promozione arrivata tramite social aveva comportato alcune problematiche logistiche.

Per quest'anno, il banco di prova era attesto per questo weekend. Ma, come detto, "alla fine l’invasione di Roccaraso dei tiktoker non c’è stata – commenta Borrelli – Nella giornata di domenica si è registrato l’arrivo di 28 bus in tutto su un limite massimo di 50". Borrelli e Di Donato, hanno percorso insieme le strade del paese soffermandosi nei punti di principale ritrovo dei turisti in un clima di assoluta serenità, tanta civiltà e rispetto delle regole. All'incontro hanno partecipato Rosario Pugliese, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, il consigliere della I Municipalità di Napoli Gianni Caselli, Francesco Mincione, attivista di Europa Verde del Casertano e Aniello Di Santillo dei GEV.

"Il piano della Prefettura ha funzionato"

"Volevamo mandare un messaggio chiaro e forte – commenta Borrelli – i napoletani perbene non hanno nulla a che vedere con gli eccessi, le provocazioni e le strumentalizzazioni messe in scena da alcuni tiktoker in cerca di visibilità. I fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo trovato una situazione tranquilla in una cittadina che da sempre accoglie tutti, a prescindere dai luoghi di provenienza e dalla capacità economica". E, ancora, "questa iniziativa comune serve a riaffermare il rispetto reciproco, la civiltà e il buon senso, valori condivisi dalla stragrande maggioranza dei cittadini".

"Roccaraso è grata al popolo napoletano – ha dichiarato il sindaco Di Donato – perché è proprio grazie a loro che è diventata la cittadina turistica che è oggi. Il piano per l’accesso dei bus messo a punto insieme alla Prefettura funziona. Oggi sono arrivati una trentina di pullman, il limite giornaliero è di 50, e solo tre mezzi sono stati respinti perché privi della necessaria autorizzazione. La giornata scorre tranquilla, come sempre, e ci tengo a sottolineare come questa comunità sia ospitale con tutti".