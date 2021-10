Muore travolto dalla sua auto mentre scarica la frutta: tragedia ad Avellino La tragedia in Contrada Serroni, alla periferia di Avellino: la vittima è un uomo del posto di 74 anni. L’anziano si trovava in un podere di sua proprietà e stava scaricando delle cassette di uva da utilizzare per la vendemmia dall’auto, quando la vettura si è messa improvvisamente in marcia e lo ha travolto.

A cura di Valerio Papadia

Una tragica fatalità ha stroncato la vita di un uomo di 74 anni, morto schiacciato dalla sua automobile: la tragedia ad Avellino. Il 74enne si trovava in un podere di sua proprietà in via Fontanatetta, in Contrada Serroni, alla periferia della città irpina, e stava scaricando alcune casette di uva, da utilizzare per la vendemmia, dal bagagliaio della vettura, quando questa si è messa improvvisamente in marcia, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: il 74enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sulla vicenda: a loro spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi verificato un malfunzionamento del freno a mano della vettura.

Scontro fra auto e trattore: morto un 59enne

Qualche giorno fa, invece, a Serre, nella provincia di Salerno, un agricoltore di 59 anni è deceduto in seguito a un tragico incidente stradale. L'uomo si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora poco chiare, si è scontrato con un automobile. L'impatto si è rivelato fatale per il 59enne: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'agricoltore non c'è stato nulla da fare; il conducente della vettura, una Volkswagen Polo, ha invece riportato la frattura di un polso. Come da prassi, i veicoli coinvolti sono stati sequestrati ed è stata aperta una inchiesta per determinare la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.