Incidente a Serre (Salerno), auto contro trattore: morto un agricoltore di 59 anni L’incidente mortale si è verificato nella frazione di Persano, nel Comune di Serre, provincia di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, il trattore guidato dalla vittima e un’automobile si sono scontrati: a nulla sono valsi i soccorsi per il 59enne, che è deceduto sul colpo; il conducente della vettura ha riportato la frattura di un polso.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale a Serre, nella provincia di Salerno, nella serata di martedì 12 ottobre: il bilancio, purtroppo, è di una vittima, un uomo di 59 anni che ha perso la vita. L'incidente si è verificato intorno alle 22 nella frazione di Persano, non molto lontano dal campo da golf, dove si sono scontrati frontalmente – per cause che sono ancora in corso di accertamento – un trattore e un'automobile, una Volkswagen Polo. Ad avere la peggio, purtroppo, è stato il conducente del trattore, un agricoltore di 59 anni di origini rumene: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Il conducente della vettura, invece, ha riportato la frattura di un polso ed è stato medicato in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri locali, guidati dal comandante Emanuele Tanzilli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso atti a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e a chiarire eventuali responsabilità. Sul posto sono arrivati anche i carroattrezzi, che hanno rimosso i veicoli coinvolti nell'incidente, che sono stati posti sotto sequestro. È probabile che, coma da prassi in questi casi, sul corpo del 59enne venga effettuata l'autopsia, che dovrebbe fornire maggiori indicazioni sulle cause della morte e dunque sulla dinamica dell'incidente che l'ha provocata.