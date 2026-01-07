Muore mentre guida camion sull’Autostrada Salerno-Reggio, ma evita le auto e si schianta contro guardrail

Si sente male mentre guida il suo camion sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Ma il conducente, con prontezza di riflessi, nonostante il dolore, riesce ad accostarsi verso il margine della strada, evitando l'impatto con gli altri veicoli in corsa. Non basta, però, a salvargli la vita. L'uomo, un 60enne di Napoli, muore mentre è al volante. Il camion si schianta contro il guardrail, terminando la sua corsa al margine della carreggiata.

Incidente stradale all'uscita di Campagna: caos traffico

Il violento incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, attorno alle ore 17,30, sull’autostrada A2 in direzione sud, poco prima dell’uscita di Campagna. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza dei volontari della Vopi e l'auto medica di Oliveto Citra dell'Asl di Salerno, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico di Anas, la società del gruppo Fs. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.

A causa dell'incidente, si sono formate lunghe code di auto, in direzione Sud sull'autostrada. La polizia stradale sta indagando su quanto avvenuto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza. Informata anche la procura. I soccorsi stanno cercando di rimuovere il mezzo, non più marciante dalla carreggiata e di rimettere in sicurezza la strada. Il traffico viene deviato in loco. Anas provvederà ad informare gli automobilisti al momento della ripresa regolare della circolazione.