Muore a 5 mesi per un trauma cranico: disposta l’autopsia, acquisite le cartelle cliniche Aperta un’inchiesta sulla morte del piccolo di 4 mesi in ospedale per un trauma cranico. Acquisite le cartelle cliniche, autopsia tra lunedì e martedì prossimi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Procura di Benevento ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte del bimbo di 4 mesi deceduto all'ospedale Santobono di Napoli dove era arrivato in eliambulanza ed in condizioni critiche dal capoluogo sannita. Fatale per lui un trauma cranico, del quale tuttavia non si conoscono le cause: la madre ha spiegato che si sarebbe trattato di una causa accidentale, ma in seguito alla quale il piccolo è finito ricoverato ben due volte nel giro di pochi giorni. Domande a cui la magistratura sannita vuole dare una risposta. Quest'oggi sono stati ascoltati nuovamente i genitori e gli zii del neonato, e al momento si seguono tutte le piste.

La vicenda era iniziata lo scorso 16 gennaio, all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove il piccolo era stato sottoposto ad una Tac che aveva riscontrato un trauma cranico. Pochi giorni dopo, una seconda Tac di controllo all'ospedale San Pio – Gaetano Rummo del capoluogo sannita aveva riscontrato una emorragia cerebrale, rapidamente aggravatasi al punto da dover trasferire il bimbo all'ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli in eliambulanza, dove i medici gli avevano riscontrato fin da subito una situazione da coma irreversibile. Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 gennaio, ne è stata accertata la morte cerebrale. Ora il sostituto procuratore della Procura sannita, Maria Gabriella Di Lauro, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il medico legale Emilio D'Oro è stato incaricato invece dell'autopsia: fondamentale sarà analizzare l'ematoma e le condizioni in cui è giunto nei vari nosocomi tra Benevento e Napoli: acquisite anche le cartelle cliniche. Intanto la madre del bambino nominerà nelle prossime ore un suo consulente per assistere all'autopsia, che si terrà tra lunedì e martedì prossimi.