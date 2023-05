Muore a 24 anni folgorato da una scarica elettrica in una fabbrica abbandonata di Battipaglia Un ragazzo di 24 anni è morto all’interno di una fabbrica dismessa, folgorato dalla corrente elettrica, a Battipaglia: sul posto le forze dell’ordine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 24 anni è morto a Battipaglia, in provincia di Salerno, dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica all'interno di una fabbrica abbandonata. Il corpo privo di vita è stato trovato nei pressi della cabina elettrica attorno alle 9 di questa mattina. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Battipaglia e il personale medico sanitario a bordo delle ambulanze del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo. Forze dell'ordine al lavoro sul posto per ricostruire la dinamica del tutto e capire come il giovane sia deceduto e soprattutto per quale motivo si trovasse all'interno di una fabbrica abbandonata.

(Notizia in aggiornamento)