Muore a 23 anni in un incidente stradale, i suoi organi salvano sei persone Il giovane aveva sottoscritto la volontà alla donazione degli organi e dei tessuti. L’espianto di cuore, fegato, reni e cornee è stato effettuato all’ospedale di Caserta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una storia di grande altruismo, che nonostante prenda origine dalla morte, ha dato la vita ad altre persone: gli organi di un ragazzo di 23 anni, morto in seguito a un incidente stradale, hanno salvato la vita ad altre sei persone. Cuore, fegato, reni e cornee del 23enne, infatti, sono stati espiantati all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e hanno raggiunto sei pazienti in attesa di trapianto.

Il giovane aveva sottoscritto la dichiarazione di volontà alla donazione degli organi e dei tessuti: quando la famiglia è venuta a conoscenza della sua volontà, ha acconsentito all'espianto degli organi, che è stato effettuato soltanto dopo l'accertamento di irreversibilità delle funzioni cerebrali da parte della commissione medica preposta allo scopo. Così, quattro equipe mediche trapiantologiche, provenienti dalla Campania e dalla Sicilia, hanno proceduto all'operazione.

"Con la donazione degli organi una morte si trasforma in moltiplicatrice di vita. I trapianti salvano malati che diversamente non ce la farebbero ma, senza donazioni, non possono esserci trapianti" hanno dichiarato il direttore dell'Uoc di Anestesia e Rianimazione Pasquale De Negri e la referente dell'Uos di Coordinamento Donazione Organi e Tessuti Patrizia Tidona. L'ospedale di Caserta ha espresso cordoglio e vicinanza ai genitori e alla famiglia del 23enne.