Muore a 105 anni Zì Alberto, era l’ultimo figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina

Zi Alberto, al secolo Alberto Orlando

Si è spento, alla veneranda età di 105 anni, Zì Alberto, al secolo Alberto Orlando: era l'ultimo figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina. Nato il 29 settembre del 1920, incontro Padre Pio nel 1942 a San Giovanni Rotondo, diventandone subito un devoto. "Per me è stato Santo subito, dal primo giorno che l'ho visto. Egli mi ha sempre indovinato tutto", raccontava ai pellegrini. Tutta la città, appresa la notizia, si è chiusa nel lutto per la sua scomparsa,

"In questo triste giorno piangiamo il caro e indimenticabile Zi' Alberto", ha scritto il sindaco Salvatore Mazzone sui propri social, "A nome mio, dell'Amministrazione Comunale e di tutta la città le più sentite condoglianze ai suoi familiari". E ricorda come "a fine settembre scorso avevamo festeggiato i suoi 105 anni e tanti come sempre furono, in quella occasione, gli aneddoti e le raccomandazioni che con affetto dispensò. Con lui se ne va una figura che ha attraversato tante fasi della storia pietrelcinese, uno degli ultimi ad aver avuto rapporti diretti con Padre Pio e che porta via con sé un patrimonio di saggezza, valori e memoria". Il primo cittadino di Pietrelcina ha poi aggiunto anche come "la sua vita è stata un ponte tra generazioni, un esempio silenzioso di laboriosità, generosità e umanità. Sempre pronto ad accogliere i tanti pellegrini a Piana Romana, custode della storia di Pietrelcina e di San Pio. Rimarrà impresso in tutti noi l'incontro e l'accoglienza che riservò a Papa Francesco, in una giornata storica, che colpì Sua Santità per la semplicità, l'amore e l'orgoglio per le proprie radici. E siamo certi che il Suo ricordo continuerà a vivere nell’identità stessa della nostra comunità".