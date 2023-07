Multe ai volontari che aiutano i disabili a fare escursioni in mare: “Sospendiamo tutto” Castellabate, perla del Cilento: polemiche per la sospensione di un bel servizio di volontari a supporto dei disabili per escursioni in mare.

A cura di Redazione Napoli

L'associazione ha un nome particolare, di quelli in cui c'è una storia enorme dietro: Tommy 125. Si chiama così in onore di Tommaso Gorga, morto in un assurdo incidente stradale a 15 anni a Castellabate, perla del Cilento. Obiettivo dei volontari che la animano, in particolare di papà Carmine e mamma Giovanna, aiutare i disabili a godersi un po' di mare, proponendo loro escursioni nello splendido specchio d'acqua cilentano.

Questo progetto purtroppo si è fermato «a tempo indeterminato». Il motivo lo spiega la stessa associazione:

Ringraziamo, con dispiacere, la Capitaneria di Porto che ha sanzionato l'imbarcazione dell'associazione impedendo ai nostri amici speciali di poter godere di momenti di gioia e leggerezza.

Non potranno più regalarci i loro sorrisi magici e noi non potremo più perderci nei loro occhi colmi di gioia.

Non vi è solo questo di negativo. Mugugni e qualche lamentela di "utenti" evidentemente infastiditi dalla presenza dei disabili, hanno fatto il resto.

L’Amministrazione comunale, guidata da Marco Rizzo, si è schierata con l'associazione. Si stanno cercando soluzioni alternative, al momento difficili da individuare: