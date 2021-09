Moto contro camion, morto l’imprenditore Angelo De Nicola: patròn di Tennent’s a Pontecagnano Addio ad Angelo De Nicola, patròn del Birrificio Tennent’s di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. L’imprenditore 51enne, originario di San Marzano sul Sarno, purtroppo è rimasto vittima di un violento incidente stradale in via Mar Mediterraneo a Pontecagnano. Tantissimi i messaggi di cordoglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio ad Angelo De Nicola, patròn del Birrificio Tennent's di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. L'imprenditore 51enne, originario di San Marzano sul Sarno, purtroppo è rimasto vittima di un violento incidente stradale in via Mar Mediterraneo a Pontecagnano, avvenuto ieri 31 agosto 2021, che ha visto coinvolti la moto sulla quale viaggiava ed un camion. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con le ambulanze della Croce Bianca e del Vopi. Purtroppo, però, per De Nicola non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate nell'impatto gli sono state fatali. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, da parte di amici e conoscenti, per la terribile perdita. La scomparsa prematura ha scosso tutta la comunità di Pagani e Pontecagnano, dove De Nicola era stimato e benvoluto da tutti.

“Chi ha avuto modo di conoscerti realmente – scrive Veronica in un commento sul suo profilo social – oggi vive un dolore forte. Onorata di aver appreso da te e da tutta la tua famiglia tante cose della cucina e non solo. Siete un esempio nel lavoro e nella vita. Che Gesù possa tenervi per mano in questo tragico momento”. Mentre Tiziana aggiunge: “Una persona così attiva che si è sempre data da fare nel suo lavoro, Col tuo locale Tennent's hai fatto la storia dei locali paganesi. Anch'io ho avuto il piacere di lavorarci e so quanto ci tenessi. Ti ricorderò con affetto e stima. Fai buon viaggio. Ora puoi riposare, tu che non lo facevi mai”. Solo ieri sera un altro incidente stradale mortale a Giugliano, ha visto perdere la vita una donna che era in auto col figlio, quest'ultimo rimasto illeso.