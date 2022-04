Morto tre ore dopo l’operazione all’ernia a Castellammare, aperta l’inchiesta Un uomo di 65 anni, Salvatore Greco, è deceduto a Castellammare di Stabia (Napoli) tre ore dopo un intervento di ernioplastica; la Procura ha avviato un’inchiesta.

Un uomo di 65 anni, Salvatore Greco, è deceduto poche ore dopo un intervento chirurgico per un'ernia effettuato nella clinica Villa Stabia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il decesso risale al pomeriggio di martedì, 26 aprile, sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta; è stato disposto il sequestro della salma in vista dell'autopsia e sono state acquisite le cartelle cliniche.

Greco, napoletano, era stato sottoposto all'operazione di correzione di un'ernia ombelicale in day hospital, era in attesa di venire dimesso quando ha accusato un malore che lo ha ucciso in poco tempo. In seguito al decesso era esplosa la rabbia dei familiari, motivo che aveva spinto i sanitari ad allertare le forze dell'ordine; nella clinica erano intervenuti gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia della Polizia di Stato, che dopo aver riportato la situazione sotto controllo avevano raccolto la denuncia della famiglia.

Secondo le ricostruzioni l'uomo, arrivato nella struttura in mattinata per sottoporsi all'ernioplastica. Intorno alle 17, quando era nella sua stanza e in procinto di tornare a casa, si è sentito male; inutili i tentativi di rianimarlo. L'autopsia servirà ad accertare un eventuale collegamento tra il malore e l'operazione, in particolar modo con l'anestesia, e se c'è stato un errore medico; la salma è stata trasferita all'obitorio di Castellammare di Stabia. Probabile che nelle prossime ore vengano iscritti nel registro degli indagati i sanitari che hanno avuto in cura Greco; si tratta di un atto dovuto, da prassi, per permettere l'espletazione degli accertamenti.