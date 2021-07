Morto Pino Simonetti, regista e autore Rai: esordì con Massimo Troisi A comunicare la triste notizia è stata Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, cittadina del Napoletano della quale Simonetti era originario. Proprio a San Giorgio, Simonetti aveva cominciato dal teatro, nello stesso periodo di Massimo Troisi, con il quale era nata una profonda amicizia.

A cura di Valerio Papadia

È morto Pino Simonetti, noto registra Rai, originario di San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. È stato proprio il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, a comunicare la triste notizia via social: "Cari concittadini, purtroppo oggi la nostra comunità perde un illustre concittadino. Si è spento Pino Simonetti, noto regista Rai di San Giorgio a Cremano e uomo di grande cultura. Se ne è andato silenziosamente, da uomo riservato quale era. Ha trascorso la sua vita per lo più tra viale Marconi, sede Rai di Napoli, e San Giorgio a Cremano dove ha sempre vissuto. Lascia un grande vuoto nella nostra comunità, come uomo e come professionista. Non lo dimenticheremo". I funerali si svolgeranno domani, giovedì 22 luglio, alle ore 17 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social quando si è diffusa la notizia della morte del noto regista.

Pino Simonetti aveva cominciato la sua carriera proprio a San Giorgio a Cremano, in teatro, nello stesso periodo in cui muoveva i primi passi anche un giovane Massimo Troisi, con il quale poi nascerà una profonda amicizia. Organizzatore di eventi e manifestazioni culturali, soprattutto nella sua San Giorgio, Simonetti è stato autore e regista di molti programmi televisivi della Rai, tra cui figura anche il Tg3 regionale. Nel 2009 collaborò al Premi Troisi, nella sezione Cinema, organizzando una mostra a Palazzo Righetti sul costume teatrale e cinematografico. Simonetti era anche un grande studioso della storia e del costume napoletano, sui quali aveva scritto anche dei libri.