Morto operaio ad Avellino, caduto da un albero mentre raccoglieva ciliegie L'uomo sarebbe caduto mentre era intento nelle operazioni di raccolta. Indaga la polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Cade da un albero mentre raccoglie ciliegie, morto un operaio di 63 anni a Cervinara, in provincia di Avellino. L'incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 13 giugno 2024. L'uomo sarebbe caduto mentre era intento nelle operazioni di raccolta. Il 63enne, purtroppo, è deceduto sul posto. Non è ancora chiaro se per le conseguenze della caduta o per un malore. L'uomo è stato comunque subito soccorso dai colleghi che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. La vittima sarebbe sposato e padre di 3 figlie.

Sequestrata la salma

Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Cervinara che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Oltre al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita presso la sala mortuaria dell'ospedale Moscati del capoluogo per i successivi eventuali accertamenti medico-legali. Tra le ipotesi, al momento, al vaglio degli investigatori, la possibilità che la caduta dall'albero possa essergli stata fatale oppure che sia stato colto da un improvviso malore.