Morto Nando Pennino, storico titolare di “Al Sarago”. I funerali mercoledì a Piedigrotta È morto ad 80 anni Nando Pennino, ex titolare dello storico ristorante “Al Sarago”, che per 40 anni è stato punto di riferimento per la ristorazione e la vita mondana a Napoli.

A cura di Nico Falco

Il ristorante pizzeria "Al Sarago" (foto da Google Maps)

È morto Nando Pennino, una delle figure storiche della ristorazione napoletana: negli anni '70 aveva fondato il ristorante pizzeria "Al Sarago" in piazza Sannazaro, a Mergellina, locale che ha gestito per oltre 40 anni facendone un punto di riferimento per attori, calciatori e politici anche ben oltre i confini regionali. A dare l'annuncio della scomparsa, attraverso i suoi profili sui social, i figli Massimiliano, Serene e Marina. I funerali si terranno domani, mercoledì 26 gennaio, nella chiesa di Piedigrotta alle ore 11.

Pennino lascia i tre figli e la moglie Tina; aveva festeggiato gli 80 anni nel novembre scorso. Ex pugile e paracadutista (era stato maresciallo, grado che poi gli è rimasto incollato per tutta la vita come soprannome), dal 1982 era Cavaliere della Repubblica, onorificenza assegnatagli dal presidente Pertini. Tra il 1973 e il 2013, anno della chiusura, il Sarago aveva ospitato celebrità, politici e personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo: era tra i locali preferiti di Diego Armando Maradona, frequentato anche da Sophia Loren, da Eduardo De Filippo e dall'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Tra i tanti che, appreso del decesso, hanno lasciato un ricordo commosso sui social, anche il pugile Patrizio Oliva. "Con immenso dolore apprendo della scomparsa di Nando Pennino – scrive – per me un fratello maggiore, ho trascorso una parte della mia vita con lui, mi ha seguito in tutta la mia carriera, dopo ogni mia vittoria, il giorno dopo festeggiavamo nel suo ristorante "Al Sarago". Ciao, Nando, rimarrai sempre nel mio cuore e nei miei ricordi".