Morto l'avvocato Paolo Trofino: difese Cutolo, Moggi in Calciopoli e Tony Colombo Morto a 75 anni l'avvocato Paolo Trofino, principe del foro: aveva preso parte al maxi processo "Spartacus", ma anche nel processo Calciopoli come difensore di Luciano Moggi. Fu anche avvocato del boss Raffaele Cutolo. Di recente, è stato avvocato del neomelodico Tony Colombo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lutto nel mondo dell'avvocatura campana e nazionale: si è spento oggi a 75 anni l'avvocato napoletano Paolo Trofino, noto penalista e autentico principe del foro. Avvocato dal 1978, è stato uno dei difensori di Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata, poi prese parte anche al processo "Spartacus". Tantissimi i casi di rilevanza nazionale nel quale aveva preso parte da avvocato: durante l'inchiesta Calciopoli, fu lui a difendere Luciano Moggi, mentre in tempi recenti aveva difeso anche il cantante neomelodico Tony Colombo.

I funerali dell'avvocato Paolo Trofino si terranno giovedì 20 febbraio alle ore 16 nella Cattedrale di San Paolo ad Aversa, dove l'avvocato viveva.

Il cordoglio dell'avvocatura

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti da tutta l'avvocatura campana. Così la Camera Penale di Napoli ha ricordato l'avvocato Paolo Trofino:

La Camera Penale di Napoli si stringe intorno ai colleghi del Foro di Santa Maria, di Napoli Nord ed alla famiglia dell'Avv. Paolo Trofino, scomparso questa mattina. Avvocato di lungo corso, uomo di grande cultura giuridica e sempre in prima linea per la difesa dei più deboli e per l'applicazione del giusto processo, ha segnato la sua carriera con l'impegno per la Camera Penale e per l'Unione. Lascia un grande vuoto nella comunità dei penalisti, nei suoi allievi e nell'avvocatura tutta. Lo ricorderemo con grande affetto e col rispetto che meritano i maestri del nostro Foro.

Gli fanno eco i colleghi della Camera Penale di Napoli Nord:

La Camera Penale di Napoli Nord annuncia con profonda commozione la scomparsa dell’Avvocato Paolo Trofino, stringendo in un affettuoso abbraccio la moglie, i figli e colleghi Chiara e Paolo J., i familiari tutti.Maestro del diritto e dell'arte oratoria, l’Avv. Trofino ha saputo coniugare il diritto alla concretezza del fatto, assurgendo a punto di riferimento per intere generazioni di avvocati. Personalità poliedrica, ha preso parte ai più importanti processi della storia giudiziaria italiana, in difesa di personalità del mondo della sport, della politica e dello spettacolo.È stato Presidente della Camera Penale di Santa Maria C.V., prima, poi consigliere dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. ed infine Primo Presidente della Camera Penale di Napoli Nord.A lui un caloroso saluto ed una immensa gratitudine per averci guidato con pugno fermo in guanto di velluto, trasmettendoci i valori dell’autorevolezza e della deontologia professionale.Non dimenticheremo mai quanto apportato alla nostra classe…Ci mancherà!

La Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha invece espresso così il proprio cordoglio:

Il Presidente, il Direttivo e gli iscritti tutti piangono la scomparsa dello Avv. Paolo Trofino esponente della più nobile avvocatura del nostro tempo e fulgido esempio di passione forense per le giovani generazioni di tutto il territorio nazionale.I funerali si terranno domani 20 febbraio alle ore 16:00 nella Cattedrale di San Paolo in Aversa.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha infine pubblicato una nota a sua volta:

Il Presidente e i Consiglieri tutti partecipano al dolore della famiglia Trofino per la perdita del caro Paolo, Avvocato Aversano di straordinaria competenza e integrità.La sua dedizione al diritto e il suo impegno per la giustizia hanno lasciato un’impronta indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed un grande vuoto nella comunità forense.

Il cordoglio del CdA di Ippodromi Partenopei

Anche il Consiglio d'Amministrazione di Ippodromi Partenopei ha espresso il proprio cordoglio: l'avvocato Paolo Trofino, oltre ad essere un "immancabile spettatore delle grandi corse all'Ippodromo di Agnano", era anche anche "caratista" comproprietario del cavallo Frank Gio figlio del campione Face Time Bourbon, con la scuderia Bivans di Antonio Somma.

È un giorno triste per l'ippica e per l'ippodromo di Agnano. La scomparsa di Paolo Trofino lascia un vuoto enorme. Se ne va un grande uomo di legge, un appassionato proprietario di cavalli al trotto ed un amico gentiluomo, leale ed accogliente.

La nota, firmata dal Consiglio di Amministrazione Ippodromi Partenopei, presieduto da Pier Luigi D'Angelo, aggiunge poi "il cordoglio della Società Ippodromi Partenopei e dell'intera comunità dell'Ippodromo di Agnano" al figlio Paolo jr Trofino e alla famiglia.