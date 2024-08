video suggerito

Morto il biker Ettore Cro’, era uno dei tre feriti della sparatoria di Capaccio Paestum: “Dolore immenso” Il 53enne padre di due figli era rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta al Festival Internazionale del Sordo il 14 luglio 2024 a Capaccio Paestum. Il cordoglio della comunità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto dopo 20 giorni di ricovero Ettore Cro', biker di 53 anni e papà di due figli, tra i tre feriti della sparatoria avvenuta al Festival Internazionale del Sordo ("Deaf International Festival 2024"), il 14 luglio scorso a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. Ettore era molto conosciuto e benvoluto dalla comunità. Nel corso dell'aggressione era stato colpito da 5 proiettili calibro 9: tre al torace, uno alla clavicola e uno all'addome. Subito soccorso, era stato ricoverato in pericolo di vita presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove purtroppo si è spento nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto 2024, nonostante i tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario.

L'inchiesta della Procura di Salerno sulla sparatoria di Paestum

Sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un'inchiesta. Non è ancora chiaro il motivo della sparatoria. I presunti responsabili sono stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine: si tratta di due fratelli non udenti e originari di Qualiano – G.C. e R.C. – che, dopo essersi resi irreperibili subito dopo ai fatti, nella notte appena trascorsa si sono presentati dai carabinieri della tenenza di Scafati e si sono costituiti. Nei confronti dei due fratelli è scattato il fermo per tentato omicidio plurimo e detenzione e porto abusivo di armi da sparo.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta domenica 14 luglio, all'esterno dell'hotel Ariston, dove si stava svolgendo il "Deaf International Festival 2024". Sembra che possa essere stata preceduta da una lite tra i due fratelli e il gruppo di motociclisti, dei quali faceva parte Cro'. Uno dei fratelli avrebbe estratto una pistola e sparato all'indirizzo dei biker, ferendone tre. I due sarebbero poi fuggiti, per costituirsi nella notte.

Il cordoglio per la morte di Ettore Cro'

La morte di Ettore Crò ha sconvolto tutta la comunità. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social. "Fratello mio – scrive Chiara – non ti dimenticherò mai rimarrai dentro nel mio cuore tanta gioia e allegra e battute abbiamo avuto e il tuo regalo mi avevi regalato porta fortuna eri un uomo d’oro di amore ora sei andato via sono disperata di dolore". Mentre Gennaro aggiunge: "Mai ti dimenticherò , sarai sempre nei miei pensieri e ogni giorno mi mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere. Ettore resterai sempre nel mio cuore fratello Sempre cuore e famiglia vicino.Questi umani restiamo amore ricordare di Ettore". L‘ENS (Ente Nazionale Sordi) di Napoli, in una nota, ha scritto: "Esprimiamo profondo dolore per la prematura scomparsa del nostro socio Ettore Cro'. Il nostro pensiero va alla famiglia Cro' in questo momento di grande tristezza. Siamo vicini a voi con affetto e solidarietà, condividendo il dolore per una perdita così grave".