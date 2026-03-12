napoli
Morto Giuseppe Lucarelli, il 19enne che si è tagliato la gola in un incidente domestico a Villaricca

Il ragazzo era ricoverato dallo scorso 9 marzo all’ospedale di Giugliano per una grave ferita alla gola che si era procurato in un incidente domestico.
A cura di Valerio Papadia
Una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere quella che è arrivata nelle scorse ore: Giuseppe Lucarelli non ce l'ha fatta. È morto nella serata di ieri il ragazzo di 19 anni che, lo scorso 9 marzo, aveva riportato una grave ferita alla gola a Villaricca, nella provincia di Napoli, in seguito a un incidente domestico. Giuseppe Lucarelli era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giuliano, nella vicina Giugliano, e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la gravità della ferita alla gola, dal momento che era stata recisa anche una parte della giugulare. Purtroppo, nonostante i tentativi del personale medico di salvargli la vita, il 19enne è morto dopo due giorni di ricovero, durante i quali una comunità intera ha pregato e sperato che potesse riprendersi.

La dinamica dell'incidente che ha poi provocato la morte di Giuseppe Lucarelli è ancora in corso di accertamento; resta da capire, infatti, come abbia fatto il 19enne a procurarsi quella profonda ferita alla gola. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Villaricca che, subito dopo l'accaduto, sono intervenuti nell'abitazione del 19enne e hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare la dinamica di quanto accaduto.

